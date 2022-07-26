"الملابس لا تصنع النائب"...ربطات العنق تثير الانقسام داخل البرلمان الفرنسي

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ذكّرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل برون بيفيه الاثنين النواب بضرورة اعتماد أسلوب "صحيح" في اللباس، يتمثل بوضع ربطات العنق ما أثار انقساماً بين نواب اليمين واليسار.



وأكدت برون بيفيه، العضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة عبر قناة "فرانس 2"، أن "عندما تدخلون إلى الجمعية الوطنية تحت قبة البرلمان، لا تعودون تمثلون أنفسكم، فأنتم مسؤولون منتخبون للأمة وتمثلون الفرنسيين، لذلك يجب أن تتصوروا دائما أن الفرنسيين يجب أن يفخروا بكم".



وتحولت النقاشات البرلمانية في الأيام الأخيرة إلى مجادلات بشأن قواعد اللباس، بعدما انتقد النائب اليميني رونو موزولييه الخميس، سلوك نواب تحالف اليسار في الجمعية الوطنية، قائلا "إنه يسار قذر" و"ينشر ضجيجه في كل مكان".



كما طالب نائب يميني آخر هو إريك سيوتي "بالالتزام بوضع ربطة عنق" تحت قبة البرلمان.



وردت مجموعة نواب "فرنسا المتمردة"، أي اليسار الراديكالي، عليه بالقول إن "الملابس لا تصنع النائب".



كما دعا النائب المنتمي إلى حركة "فرنسا المتمردة" لوي بوايار إلى "حظر الأزياء ذات الأسعار الفاحشة"، معربا عن أسفه لأن بعض النواب "يسمحون لأنفسهم بارتداء ملابس بأسعار باهظة أكثر فأكثر تحت قبة البرلمان".