البريطانيون منزعجون: "إنهم يريدون إعادتنا إلى العصر الحجري"

A + A -

انتقد قراء صحيفة "الديلي ميل" خطط السلطات البريطانية لحث المواطنين على خفض درجة الحرارة في منازلهم في الشتاء وإطفاء الأنوار لتجنب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص الطاقة.

وكشفت صحيفة "تلغراف" في وقت سابق عن مبادرة مماثلة، وقالت إن السلطات البريطانية تعتزم إطلاق خطة تتضمن دعوات لخفض استهلاك الطاقة.

ومن المنتظر أن يتم بث رسائل متعلقة بهذا الشأن بانتظام على الراديو والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد المواطنون البريطانيون خطط السلطات في التعليقات تحت المقال الذي نشرته "ديلي ميل".

وكتب أحد المتابعين: "لا كهرباء، لا طعام، لا غاز، لا سفر، ربما حجر صحي آخر. إذا كنتم (السلطات) لم تفكروا بعد في ذلك فعليكم أن تستعدوا، وفقنا الله".

وقال قارئ آخر: "لقد اعتمدت المملكة المتحدة على إمدادات الطاقة الوفيرة والرخيصة لعدة قرون. والآن أنظروا ماذا يحدث.. إنهم يريدون إعادتنا إلى العصر الحجري".

وقال المواطن برايس، وهو دافع ضرائب بانتظام: "اللوم في ذلك يقع على عاتق سياسيينا وأجندتهم الخضراء المضللة. نحن جزيرة مبنية على الفحم ومحاطة باحتياطيات النفط والغاز. بسبب سياسيينا نحن نواجه عجزا (في الطاقة)".

وتساءل قائلا: "متى ستضعنا الحكومات البريطانية في أولوياتها؟".