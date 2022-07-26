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أزمة الطاقة في ألمانيا تصل إلى مصابيح قصر الرئاسة

26
JULY
2022
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صرّح ممثل للرئاسة الألمانية بأن قصر بيلفيو، مقر إقامة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لن يضاء ليلا لتوفير الطاقة الكهربائية.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قصر بيلفيو، في سياق الوضع الصعب المتعلق بإمدادات الطاقة في البلاد، ستجري إضاءته في الليل فقط في المناسبات الخاصة، على سبيل المثال، خلال زيارات الدولة، مضيفة في الوقت نفسه، أن واجهة المبنى تم إطفاء مصابيحها في شهر مايو، واقتصرت إنارة المنطقة الخارجية على المستوى الضروري، لأسباب أمنية.

وكما أكد ممثل الرئاسة الألمانية يجري أيضا، في إطار توفير الطاقة، النظر في خيار تدفئة القصر باستخدام طريقة الطاقة الحرارية الأرضية. وتحقيقا لهذه الغاية، من المخطط إجراء حفر تجريبي. ويتم في الوقت الحالي، تأمين مقر إقامة رئيس الدولة بالتدفئة المركزية، ولا يوجد تكييف للهواء. بالإضافة إلى ذلك، يتم توليد جزء من الكهرباء عن طريق الألواح الكهروضوئية على سطح القصر.

واقترحت عمدة برلين، فرانزيسكا جيفاي، في وقت سابق، لتوفير الكهرباء، إيقاف إضاءة المباني العامة، مثل بوابة براندنبورغ الشهيرة ومبنى مجلس الشيوخ في برلين بعد منتصف الليل. ومع ذلك، حسب الوكالة ، فإن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لا يعني أن المدينة يجب أن تغرق في الظلام، بل من الضروري إيجاد توازن بين "متطلبات الأمان" والطرق "غير المؤلمة" لتوفير الطاقة.

كما ذكرت في وقت سابق، وكالة حماية البيئة، فأن الوزارات الألمانية تدرس إجراءات لخفض استهلاك الطاقة وسط انخفاض إمدادات الغاز من روسيا. على وجه الخصوص، قرر عدد من الوزارات تبريد الغرف المكيفة إلى 26 درجة فقط في الصيف، باستثناء غرف الخدمات، حيث يجب أن تكون درجة الحرارة أقل. وبالتالي، ستعمل وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ على خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40٪ بالفعل هذا الصيف. كما تم اتخاذ إجراءات محددة في وزارات الخارجية والدفاع والصحة، يتم بموجبها تثبيت الألواح الشمسية على الأسطح، وأغشية عاكسة على النوافذ حتى لا تكون الحرارة شديدة داخل المباني.

أما صحيفة بيلد، فقد نقلت عن توقعات جمعية الإسكان، أن الزيادة في أسعار الكهرباء في ألمانيا ستكون أكثر وضوحا للمستهلكين في عام 2022 مما كان يعتقد سابقا. وافترضت الجمعية أن التكاليف الإضافية للأسر المكونة من شخص واحد ستكون 2700 يورو سنويا و5000 يورو لأربعة أشخاص.

وكانت أسعار الطاقة في ألمانيا قد ارتفعت منذ نهاية عام 2021. وتسارعت الديناميكيات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفعت تكلفة مصادر الطاقة في يونيو بنسبة 38٪.

روسيا اليوم
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