"خبر مزعج" يقلق جماهير يوفنتوس حول بوغبا

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عودة النجم الفرنسي بول بوغبا لناديه القديم، لن تشهد بداية سعيدة، بعد انتشار أنباء "مزعجة" للجماهير قد تضطرهم للانتظار لأشهر قبل رؤية بوغبا بقميص "السيدة العجوز".



وقال يوفنتوس الإيطالي الاثنين، إن بول بوغبا يعاني من إصابة في الركبة وسيغيب عن مواجهة برشلونة الودية في دالاس الثلاثاء.

وكشفت تقارير لاحقا أن بوغبا يعاني من إصابة بالغضروف المفصلي، وقد يحتاج لعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب شهرين على الأقل.

ولم يوضح يوفنتوس فترة غياب بوغبا، لكنه أشار إلى أن اللاعب البالغ عمره 29 عاما سيخضع للكشف بواسطة طبيب متخصص في الساعات المقبلة.

وأضاف يوفنتوس في بيان: "بعد الشكوى من ألم في الركبة اليمنى، خضع بول بوغبا لكشف بالأشعة وأوضحت وجود إصابة في الغضروف".

ومن المحتمل أن يغيب اللاعب الفرنسي، العائد إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، عن مواجهة ساسولو في انطلاق الدوري في 15 أغسطس.