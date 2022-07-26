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"غازبروم" تعلن توقيف توربين آخر عن العمل في "السيل الشمالي-1" بسبب أعمال صيانة

26
JULY
2022
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أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، اليوم الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة بورتوفايا في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" وذلك بسبب أعمال صيانة.

وقالت الشركة الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم توقف تشغيل توربين آخر من شركة "سيمنز"، مشيرة إلى أن الإمدادات عبر "السيل الشمالي-1" انطلاقا من 27 يوليو الجاري لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب في اليوم.

وعقب الإعلان قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنحو 8% إلى مستوى 1860 دولار لكل ألف متر مكعب.

ومنذ منتصف يونيو الماضي يتم تشغيل خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (خط أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا) بنسبة 40% فقط من الطاقة القصوى بسبب عدم إعادة كندا توربينات غاز بعد إصلاحها بذريعة العقوبات الكندية ضد روسيا.

وفي 9 يوليو الجاري، بعد عدة طلبات من ألمانيا، قررت كندا إعادة توربين "سيمنز" الذي تم إصلاحه. وذكرت المفوضية الأوروبية أن إعادة كندا لتوربينات "السيل الشمالي-1" لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، لأنها لا تنطبق على معدات نقل الغاز.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "السيل الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر المسار بدلا من 60 مليون متر مكعب، وأشار إلى أنه في نهاية يوليو الجاري سيتم إرسال "توربين" آخر لإجراء عملية صيانة.

RIA Novosti
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