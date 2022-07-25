إحدى أكبر الجمعيات اليهودية بالعالم تطالب بتجميد إجراءات نقل ملكية عقارات بالقدس إلى الحكومة الروسية

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن إحدى أكبر الجمعيات اليهودية في العالم طالبت بتجميد إجراءات نقل ملكية عقارات في القدس إلى الحكومة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه على خلفية الأزمة الإسرائيلية الروسية المتعلقة بخطر إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا، فإن جمعية "حاباد" الحسيدية تطلق إجراء قانونيا هو الأول من نوعه في إسرائيل ضد روسيا.

وقالت إن الجمعية في الولايات المتحدة قد ناشدت المستشار القانوني للحكومة النائب غالي بيهاريف ميارا مطالبة إياه بالسعي لتجميد إجراءات نقل ملكية عقارات في القدس إلى الحكومة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة إلى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت طالب فيها بنقل محكمة الإسكندر في البلدة القديمة في القدس إلى موسكو.