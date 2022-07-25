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الشرطة الكندية: عمليات إطلاق نار عدة أسفرت عن عدد من الضحايا

25
JULY
2022
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أعلنت الشرطة الكندية في لانغلي قرب فانكوفر أن “عدة عمليات إطلاق نار” أسفرت عن عدد من الضحايا في غرب كندا، وانها ألقت القبض على مشتبه به.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريبيكا بارسلو لوكالة فرانس برس “وقع عدد من الضحايا وعدة عمليات إطلاق نار”، لكنها لم تحدد ما إذا كان الضحايا لقوا حتفهم.

وأضافت “هناك رجل رهن الاعتقال”، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في إمكانية تورط مشتبهين آخرين.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، يُرجّح أن يكون المشتبه به قد أطلق النار على مشرّدين في المدينة بطريقة متعمّدة.

وتم بث رسالة تنبيه للسكان، ذكرت “العديد من مسارح الجريمة في وسط مدينة لانغلي” التي يقطنها نحو 130 ألف شخص والبعيدة أربعين كيلومترًا تقريبًا جنوب شرق فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
وأشارت السلطات في هذه الرسالة إلى أنها “تفاعلت مع مشتبه به، دون معرفة ما إذا كان آخرون متورّطين، حتى اللحظة”.

وأُرسل تنبيه ثان بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به “لم يعد يشكّل تهديدًا”، داعيًا السكان إلى الانتباه.

ولفتت رسالة التنبيه الأولى إلى أن المشتبه به رجل قوقازي وشعره داكن ويرتدي بدلة بنّية وقميصًا أزرق وأخضر مع شعار أحمر على الكم الأيمن.

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