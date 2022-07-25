طيار روسي يكشف خطط الاستخبارات الأوكرانية وما عرضته عليه

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كشف طيار عسكري روسي ساعد جهاز الأمن الفدرالي الروسي في إحباط خطط الاستخبارات الأوكرانية لخطف طائرة روسية، وكيف عُرض عليه ارتكاب الخيانة، وبم وعدوه في المقابل.

طيار روسي يكشف خطط الاستخبارات الأوكرانية وما عرضته عليهالدفاع الروسية تعلن حصيلة العملية الخاصة في أوكرانيا خلال يوم

وقال الطيار في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بدأ رجل الاتصال بي وعرض علي اختطاف طائرة وإيصالها إلى أراضي أوكرانيا مقابل مبلغ مالي معين".

وأضاف أنه "في البداية، أخذت المعلومات التي تلقيتها من شخص غير معروف بالنسبة لي على سبيل المزاح. ومع ذلك، بعد مزيد من الاتصالات، أصبح من الواضح أنني كنت أتعامل مع ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وحلفائهم الغربيين".

وتابع: "كانوا يريدون مني أن أظهر موقفي السلبي من سياسة قيادة بلادي بخصوص إجراء العملية العسكرية الخاصة، وكذلك لتحفيز طواقم الطائرات على خيانة الوطن".

وبحسب قوله، عرضت المخابرات الأوكرانية عليه جوازات سفر دول أوروبية، ووعدت بحياة رفاهية في الخارج.

وأكد الطيار: "لكننا جميعا نفهم جيدا أن هذا مستحيل. وبالتأكيد ليس لدينا أصدقاء بينهم".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط عملية استخباراتية كانت تديرها وزارة الدفاع الأوكرانية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات لدول الناتو.