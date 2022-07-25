أعلنت السلطات يوم الأحد إن 17 شخصا لقوا حتفهم غرقا إثر انقلاب زورق يقل مهاجرين من هايتي قبالة سواحل جزر الباهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة بحرا صوب الولايات المتحدة.

وقال رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس في مؤتمر صحفي “إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 17 شخصا بينهم رضيع وتم إنقاذ 25 شخصا”، مضيفا أن السلطات تعتقد أنهم كانوا على متن زورق سريع متجه إلى ميامي.

وصرح رئيس الوزراء بأنه “من المعتقد أن الزورق انقلب وسط أمواج عالية”.

وأفاد قائد الشرطة كلايتون فيرناندر بأن ما يصل إلى 60 شخصا ربما كانوا على متنه ويُعتقد أن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت السلطات أن شخصين احتجزا وكلاهما من جزر الباهاما، للاشتباه في تورطهم في عملية لتهريب مهاجرين، ويُعتقد أن جميع من كانوا على متن الزورق مهاجرون من هايتي.

وأشارت شرطة جزر الباهاما إلى أن السفينة انقلبت على بعد سبعة أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدانس.

وتعد جزر الباهاما طريق عبور متكرر للمهاجرين من هايتي الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.