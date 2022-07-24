قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تعزز مكانتها المؤثرة في القضايا الإقليمية والعالمية ومضيها بخطوات ثابتة نحو عام 2023.

وجاء ذلك في رسالة نشرها الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الـ99 لتوقيع معاهدة لوزان للسلام التي وقعت في 24 يوليو 1923، بمدينة لوزان السويسرية، بين الحلفاء والقوى الوطنية التركية المنتصرة في حرب الاستقلال.

وتم إثر المعاهدة ترسيم الحدود بين تركيا واليونان، والاعتراف بالجمهورية عقب حرب الاستقلال بقيادة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ضد قوات الحلفاء عام 1919 وتحديد وضع الأقلية التركية في اليونان.

وأشار أردوغان إلى أن معاهدة لوزان تعد من الوثائق التأسيسية للجمهورية التركية، وتم عبرها ترسيم الحدود البرية للبلاد وإلغاء التنازلات وضمان حقوق الأقلية التركية في اليونان وتأكيد الوضع غير العسكري للجزر القريبة من سواحل تركيا.

وذكر أن تركيا تابعت بدقة تنفيذ معاهدة لوزان للسلام منذ توقيعها لكن الجانب اليوناني يتجاهل في الفترة الأخيرة الشروط المسجلة في المعاهدة أو يتسبب بتآكلها بطريقة متعمدة وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقلية التركية.

وأكد أن تركيا لا يمكن أن تقبل هذا الوضع الذي يتعارض مع علاقات حسن الجوار ومبدأ الالتزام بالمعاهدة المبرمة.

وتابع الرئيس التركي قائلا: “بلدنا عازم على بذل كل جهد لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقته وحماية حقوق شعبنا العزيز”.

وأكد أنه بينما تمضي تركيا بخطوات ثابتة نحو 2023، أي الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة لوزان للسلام وتأسيس الجمهورية، فإنها تعزز أيضا مكانتها المؤثرة في القضايا الإقليمية والعالمية.