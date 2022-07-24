مقتل شخصين في قصف للفصائل طال حفل إفتتاح كنيسة في وسط سوريا

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قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح الأحد في قصف صاروخي شنته فصائل مقاتلة قرب حفل لمناسبة إفتتاح كنيسة في محافظة حماة في وسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوردت سانا أن ما وصفته بالإعتداء الإرهابي طال بصاروخ تجمعًا حاشدًا خلال افتتاح كنيسة آية صوفيا في مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمال الغربي.



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يمتلك شبكة واسعة من الناشطين على الأرض، القصف قرب الإحتفال، مشيرًا إلى أنه قد يكون ناتج عن قذيفة صاروخية أو قصف بطائرة مسيرة أطلقتها فصائل مقاتلة ناشطة في مناطق مجاورة.