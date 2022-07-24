"لرفضها مصافحة سفير إسرائيل"... ملك البحرين أقال وزيرة

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أقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها كرئيسة لهيئة البحرين للثقافة والآثار وزيرة الثقافة، بسبب رفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في المنامة، بحسب ما ذكرته صحيفة Jorusalem Post الإسرائيلية، أمس السبت.



حيث قالت الصحيفة إن الشيخة مي بنت محمد رفضت مصافحة السفير الإسرائيلي إيتان نائيه، خلال مراسم دفن والد السفير الأميركي في المنامة، ستيفن بوندي، في 16 حزيران 2022.



كما أشارت إلى أن, الشيخة مي تركت مراسم الدفن عندما أُعلمت أن السفير الإسرائيلي كان حاضراً، كما طلبت من السفارة الأميركية عدم نشر أي صور لها في العزاء.

ولفتت تقارير أخرى إلى أن, الملك وقَّع مرسوماً بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار خلفاً للشيخة مي، التي شكرت متابعيها عبر تويتر على تضامنهم معها.من جانبه، كتب وزير الثقافة الفلسطيني السابق إيهاب بسيسو، على حسابه عبر "فيسبوك"، إن "الشيخة مي تضعنا أمام صورة جديدة من صور الحقيقة الناصعة وهي أن الانحياز للإنسان الضحية أمام ماكينات الفولاذ القاتل لا يمكن أن يتجزأ بل يزداد ثباتاً وتماسكاً وقوة تؤكد أن الإنسان في المقام الأول حق وحرية".



كانت الشيخة مي التي عملت في الحقلين الإعلامي والثقافي نحو عشرين عاماً، قد رفضت السماح لمستثمرين يهود بتشييد حي يهودي من باب البحرين حتى الكنيس اليهودي في المنامة، بحسب ما قالته شبكة euro news الأوروبية.