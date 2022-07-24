بوتين يهنئ نظيره الأوزبكي بعيد ميلاده الـ65

A + A -

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، نظيره الأوزبكي، شوكت ميرزياييف، بعيد ميلاده الـ65 وبحث معه المسائل الرئيسية للتعاون الثنائي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "خلال مكالمة هاتفية هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحرارة، نظيره الأوزكي، شوكت ميرزياييف بعيد ميلاده الـ65. وتم تبادل الآراء في المسائل الرئيسية للتعاون الثنائي".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا مواضيع دولية، بما في ذلك على ضوء الاستعدادات لجلسة مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المخطط إجراؤها في الخريف القادم.

وتابع: "تم التأكيد على التوجه الثنائي للتعزيز الشامل للعلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف".