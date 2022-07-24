living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملك عبد الله: هذا ما ينتظر المنطقة بالمرحلة المقبلة

24
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً عربياً مكثفاً، فيما عاد إلى الحديث عن "منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي"، بعدما تحدث عشية زيارة بايدن لإسرائيل والسعودية عن "ناتو شرق أوسطي".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الرأي" ، تحدث فيها عاهل الأردن عن أبرز القضايا المحلية وتناول عدداً من الملفات الإقليمية في مقدمتها فلسطين وإيران وسوريا، مُعتبراً أن لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بالفلسطينيين والإسرائيليين قبيل قمة السعودية كان "رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة".

حيث قال الملك عبد الله إن "المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً وتشاوراً وتعاوناً عربياً مكثفاً وفاعلاً، من أجل شعوبنا، ومن أجل قضايانا".

وحول تصريحه السابق عن "ناتو عربي"، وما رافقه من تحليلات، أوضح, "نحن نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، وهذا يتطلب تشاوراً وتنسيقاً وعملاً طويلاً مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة".

استدرك قائلاً: "هذا الطرح جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن موضوع الحلف لا يتم بحثه حالياً".

وفي سياق ربط الموضوع بإيران، أكد ملك الأردن أن, "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق".

وأضاف, "الأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ونرى أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات".

وتابع, "التدخلات الإيرانية تطال دولاً عربية، ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران، لذا نأمل أن نرى تغيراً في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع".

بخصوص القضية الفلسطينية، قال الملك عبد الله: "هي قضيتنا الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم، التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي, هذا موقف نؤكده دوماً".

ورأى أنَّ, "الجانب الاقتصادي مهم، وحق الفلسطينيين بالعيش الكريم حق إنساني، ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون حل سياسي للصراع".

وأكّد, أنَّ "جهودنا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، منصبَّة على التواصل الفاعل مع الأطراف المعنية وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتحدث الملك الأردني، في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن بي سي" الأميركية في حزيران، عن أن, "الأردن يعمل بنشاط مع الناتو، ويعتبر نفسه شريكاً في الحلف، بعد أن قاتل جنباً إلى جنب مع قوات الناتو لعقود، كما عبّر عن رغبته في رؤية "مزيد من البلدان بالمنطقة تدخل في هذا المزيج".

وأشار إلى انه, "سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف في الشرق الأوسط، كحلف شمال الأطلسي".

تحليلات كثيرة أثارتها هذه التصريحات التي دفعت وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى تأكيد عدم وجود أي طرح لتشكيل تحالف عسكري تكون إسرائيل جزءاً منه.

صحيفة واشنطن بوست كانت قد كشفت من جانبها، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعرض عندما يصل إلى الرياض رؤيته لتشكيل هيكلٍ أمني إقليمي جديد، يطلق عليه مسؤولو البيت الأبيض "حلف الناتو العربي"، لتوجيه الحرب ضد الإرهاب ومقاومة التمدد الإيراني, وكجزءٍ أساسي من الخطة، سيعلن بايدن أيضاً عن واحدةٍ من أكبر صفقات بيع الأسلحة في التاريخ.

لكن زيارة الرئيس الأميركي للسعودية انتهت دون ظهور أي نتائج تتعلق بهذه الموضوع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout