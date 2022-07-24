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الصين تسجل 982 إصابة جديدة بكوفيد-19

24
JULY
2022
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قالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 129 إصابة مصحوبة بأعراض و853 بلا أعراض.
 
وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 817 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 164 مصحوبة بأعراض و 653 بلا أعراض.
 
وقال تلفزيون الصين المركزي الحكومي إن شنغهاي، المركز المالي للصين، سجلت ثلاث إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة مع إصابتين قبل يوم و 21 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 16 في اليوم السابق.
 
وأظهرت بيانات حكومية عدم تسجيل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة.
 
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.
 
وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 228648 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.
 
 
 
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