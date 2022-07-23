بولندا توجه انتقادات حادة لألمانيا بشأن ملف تسليح أوكرانيا

وقال شينكوفسكي: “تم عرض عدد رمزي من الدبابات، من الصعب اعتبار هذا اقتراحا جادا بعدما سلمنا أكثر من 200 دبابة لأوكرانيا في غضون شهرين”، موضحا أن بولندا تفضل من أجل ذلك التحدث إلى شركاء آخرين في الناتو “يرغبون حقا في مساعدتنا في هذا الأمر”.