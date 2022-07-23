السيسي يتحدث عن سبب صمود مصر أمام الأزمات العاتية

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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مصر، بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي، لا تستطيع أن تعزل نفسها عن التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع.

وفي كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه “لا سبيل للتغلب على تلك التحديات إلا من خلال العمل الجاد والمستمر، مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية”.

وأضاف السيسي: “لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري، والمشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة، لما كان من الممكن أبدا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية”.