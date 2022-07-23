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قديروف: تشكيل 3 كتائب عسكرية شيشانية وفوج لوزارة الدفاع الروسية

23
JULY
2022
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كتب الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في قناته على "تلغرام": "تم الانتهاء من تشكيل 3 كتائب في جمهورية الشيشان وفوج لوزارة الدفاع الروسية. دخل كل مقاتل من الوحدات الجديدة إلى الخدمة، وبحوزته سلاحه والذخيرة اللازمة".
وقال إن وزارة الدفاع الروسية، ستكمل في المستقبل القريب، أعمال بناء الحاميات العسكرية الجديدة، وبعد ذلك سيتمركز الجيش في أماكن انتشار دائم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الشيشان إن النائب الأول لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، سيرغي كوزوفليف، زار المنطقة، حيث أعرب عن تقديره الكبير لتنظيم وتشكيل الوحدات، كما تمت مناقشة مسائل إعادة تشكيل الحاميات ودعمها المنتظم.
كذلك بحث قديروف وكوزوفليف تزويد القوات بالمعدات الخاصة الجديدة التي تم اقتناءها لتلبية احتياجات الجيش.
وأوضح قديروف أنه "تم تجميع هذه المركبات المدرعة مع الأخذ في الاعتبار طلبات وخبرات جنودنا الذين شاركوا في العملية الخاصة في أوكرانيا".

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