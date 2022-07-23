مطاردة بريطانية لغواصتين روسيتين في بحر الشمال

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تتبعت سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية غواصتين روسيتين في بحر الشمال.

وقامت "صائدة الغواصات" البريطانية إتش إم إس بورتلاند، بتتبع السفينتين التابعتين للأسطول الشمالي لروسيا، بعد أن ظهرتا بشكل منفصل، شمال غرب بيرغن في النرويج.

وقالت البحرية البريطانية إنها تعقبت الغواصتين أثناء إبحارهما تحت الماء جنوبا على طول الساحل النرويجي من القطب الشمالي.