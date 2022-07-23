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أول علاج موضعي لمرض البهاق.. والنتائج ثورية

23
JULY
2022
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كشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن علاج ثوري للبهاق، لدى البالغين والأطفال، قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميا.
ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على كريم " Opzelura " الذي تنتجه شركة "إنسايتس"، كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق.
ومع هذا التطور العلمي الكبير، أصبح كريم "أوبزيلورا" أول علاج لإعادة تصبغ البشرة من مرضى البهاق، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفقا لموقع "فارماسوتيكال إنداستريز".
في مرضى البهاق غير المفصلي، تمت الموافقة على استخدام الكريم الجديد موضعيا وبشكل مستمر على البقع غير المصطبغة من الجلد، مرتين في اليوم، ولا يجب استخدامه على أكثر من 10 بالمئة من مساحة سطح الجسم.
ولاحظت الشركة أن استجابة المريض للعلاج قد تحتاج إلى تطبيق كريم "أوبزيلورا" لأكثر من 24 أسبوعا.
وتم إجراء تجارب على أكثر من 600 شخص مصاب بالبهاق غير المفصلي، بعمر 12 عاما أو أكبر.
ووفقا للنتائج في الأسبوع 24، حقق ما يقرب من 30 بالمئة من الأشخاص الذين تلقوا الكريم الجديد تحسنا في لون بشرتهم بنسبة 75 على الأقل في مناطق البهاق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنسايتس"، هيرفي هوبينوت: "الحصول على الموافقة لاستخدام علاج أوبزيلورا، تقدم شركتنا علاجا للمرضى ذوي الاحتياجات الطبية العالية، والذين لم يكن لديهم سابقا علاجات معتمدة".
ذكر أن البهاق يصيب ذوي جميع أنواع البشرات من الأشخاص، وإن كان أكثر وضوحا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
ووفق التقديرات، يصيب البهاق من 1 إلى 2 بالمئة من سكان العالم، وهو ليس مرضا مميتا أو معديا.

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