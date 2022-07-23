تعاون روسي أميركي في مجال الفضاء

A + A -

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، أن الرواد الروس قد يحلقون في 3 رحلات إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew Dragon.

وقال كونونينكو : "اتفاقيات الرحلات المشتركة الموقعة سابقا بين روس كوسموس وناسا تتضمن ثلاث رحلات لرواد الفضاء الروس على متن مركبات Crew Dragon الأمريكية، هذه الرحلات ستكون ضمن المهمات المأهولة الخامسة والسادسة والعاشرة لهذه المركبات إلى المحطة".

وأشار أيضا إلى "أن رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا من المرجح أن تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة أمريكية نهاية سبتمبر المقبل، كما يفترض أن يذهب رائدا فضاء روسيان إلى المحطة على متن مركبة Soyuz المخطط إطلاقها في 21 سبتمبر هذا العام".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أعلنت في 15 يوليو الجاري عن توقيع اتفاقية بشأن الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة مع وكالة ناسا، وأشارت إلى أن رائدة الفضاء، آنا كيكينا لن تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية قبل الـ 29 من سبتمبر المقبل.