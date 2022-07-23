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قفزوا من النوافذ هرباً من النار

23
JULY
2022
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إندلعت النيران في قطار كان يسير فوق جسر خارج مدينة بوسطن الأميركية، وإثر ذلك دبّت حالة الذعر في قلوب المسافرين. وهرب بعضهم من ألسنة اللهب عبر القفز من النوافذ، على أرضية الجسر التي هي عبارة عن خطط سكك حديد أخرى، بينما قفز واحد من هؤلاء المسافرين في النهر.

واندلعت النيران في القطار، بينما كان القطار متّجهاً من مدينة بوسطن إلى مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس.

وبمساعدة هيئة النقل المحلية في ماساتشوستس، جرت عمليات نقل نحو 200 مسافر كانوا على متن القطار إلى مكان آمن، لكن بعض المسافرين خرجوا من القطار بالقفز على عاتقهم، وفقاً لصحيفة «بوسطن غلوب».

وذكر رئيس الإطفاء في سومرفيل، تشارلز برين، أنّ قارباً تابعاً للدائرة كان موجوداً بالصدفة قرب النهر، ولاحظ عناصره أنّ هناك امرأة تسبح بعدما قفزت من القطار.

ورفضت المرأة الصعود على متن قارب الإنقاذ، واستعاضت عن ذلك بارتداء سترة نجاة رماها أعضاء الفريق وسبحت حتى الشاطئ. وتمكنت السلطات من إخماد الحريق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وجرى نقل القطار إلى محطة قريبة لاستكمال التحقيق.

 

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