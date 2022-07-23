درست الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن مشروع قانون تمهيديا قدمه وزير العدل عبد الرشيد طبي بشأن “لم الشمل وتجديد قيم التسامح”.

وخلال الاجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدم وزير العدل عرض مشروع تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

ويهدف المشروع إلى الأخذ بعين الاعتبار التجربة خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها الجزائر.

وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال اقترح المشروع “تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد الـمبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو الـمصالحة الوطنية”.

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن دراسة مشروع النص التمهيدي سيتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.