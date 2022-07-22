واشنطن: نحن بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية

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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند أن واشنطن وحلفاؤها بحاجة إلى إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية، وإلا فإن تكلفة هذا المورد ستبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

وقال نولاند خلال المنتدى السنوي الذي يُنظم في معهد أسبن: “نحتاج إلى رؤية النفط الروسي في السوق العالمية، وإلا فإن نقصه سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار”.

وأشارت إلى أن تحديد سعر النفط الروسي، بحسب رأي واشنطن وحلفاؤها، يجب أن يكون من قبيل الحد من الأرباح التي تجنيها موسكو من بيع “الذهب الأسود”، مع الحفاظ على حافز لمواصلة إمداد الأسواق العالمية بهذا المورد.