ما حقيقة قرار ناسا بالعودة الى القمر؟

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في الذكرى الـ 53 لهبوط مركبة أبولو 11 على سطح القمر، أعلنت وكالة ناسا أنها تنوي إرسال مركبتها الجديدة في أواخر آب/أغسطس 2022.

يمكن لمركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا أن تقلع في رحلة تجريبية Artemis I حول القمر في وقت مبكر من 29 آب/أغسطس2022، وفقًا لما أعلنه جيم فري، المسؤول المساعد في إدارة بعثات تطوير أنظمة الاستكشاف التابعة لناسا. وتابع فري، خلال مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء 20 تموز/يوليو2022: "هذه هي التواريخ التي نتطلع إليها اليوم بناءً على كيفية سير العمل. وأضاف أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد "فورةً من النشاط". وأشار إلى أنّ هذه الرحلة ستستغرق شهرًا، وتضم ثلاث عارضات أزياء دون تواجد رواد فضاء.

ووضعت وكالة الفضاء أيضًا يومي 2 و5 أيلول/سبتمبر ضمن رزنامتها كتواريخ احتياطية للإطلاق قبل أن تضطر إلى التنحي لمدة أسبوعين. التواريخ المحددة مؤقتة حيث يمكن أن تتغير بناءً على الطقس وعوامل أخرى قبل أن يعود الصاروخ إلى المنصة في 18 آب/أغسطس، وستستغرق مدة الرحلة بين 39 و42 يومًا.

وأشار فري إلى أن الرحلة التجريبية هي الخطوة الأولى لـ "برنامج أرتميس للعودة إلى القمر".

يوجد حاليًا صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) المكون من 30 طابقًا التابع لناسا وكبسولة أوريون المرفقة به في حظيرة الطائرات في مركز كينيدي للفضاء، بعد الإصلاحات التي انبثقت عن اختبار العد التنازلي الشهر الماضي.

شهدت رحلة Artemis I عدة تأخيرات بسبب تسرب الوقود ومشاكل فنية أخرى أثناء تدريبات ناسا المتكررة على الإطلاق في المنصة. كان من المقرر إطلاقها في الأصل في عام 2017. وأكد مسؤولو ناسا للصحفيين يوم الأربعاء 20 يوليو أن المشكلات قد تم حلها وأن الاختبارات أوشكت على الانتهاء.

إذا سارت رحلة أوريون إلى القمر والعودة بشكل جيد، يمكن لرواد الفضاء الصعود على متنها في عام 2023 لدورة حول القمر والهبوط في عام 2025.

يُذكر أنّ آخر استكشاف لرواد الفضاء للقمر كان عام 1972حين وطأت أقدام، نيل أرمسترونج وباز ألدرين، السطح الرمادي المغبر في 20 يوليو 1969، بينما كان مايكل كولينز يدور حول القمر.

مونت كارلو الدولية