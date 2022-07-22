سياسي هندي يتسمم من مياه نهر “مقدس”

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نقل رئيس وزراء البنجاب، بهاجوانت مان، إلى المستشفى في دلهي مصاباً بألم في المعدة، بعد أيام قليلة من شربه كوباً من نهر “كالي بين”، وهو نهر مقدس لدى الهنود في البلاد، لإثبات أنه نظيف.

وأفادت صحيفة the indian express، بأن بهاجوانت مان أصيب بألم شديد في المعدة ويعتقد أنه تسمم، في مقر إقامته الرسمي في شانديغار مساء الثلثاء.

كما أشارت إلى أنه تم نقله جواً وإدخاله إلى مستشفى إندرابراثا أبولو في دلهي، حيث خضع لفحوص طبية ولا يزال في المستشفى، لافتة إلى أن الحكومة أبقت مرضه سراً، ووضعته تحت حراسة مشددة.

وانتشر مقطع فيديو لقيام رئيس وزراء البنجاب بشرب كوب كامل من مياه نهر يصفه الهنود بالمقدس لإثبات أن المياه نظيفة ولا يمكن أن تؤذي الناس.

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