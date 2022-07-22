اختطاف رجل أعمال إسرائيلي في البرازيل

A + A -

علنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، اختطاف رجل أعمال يحمل الجنسية الإسرائيلية في مدينة ساو باولو البرازيلية، ويُعتقد أن خلفية الاختطاف جنائية إذ يطالب الخاطفون بفدية لإطلاق سراحه، والمفاوضات جارية للإفراج عنه.

وقالت الوزارة إنها تتابع الأمر، وإنها على اتصال بعائلته.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنّ رجل الأعمال الإسرائيلي المختطف، موشيه بندك، يتاجر بحقائب اليد والألماس، وقد شوهد آخر مرة بعد ظهر يوم الخميس، واتصل بأسرته اليوم وقال إنّه مختطف وإنّ خاطفيه يطالبون بفدية.

وذكرت أنّ «عناصر إجرامية» في البرازيل تقف وراء عملية الاختطاف، موضحة أنّ المفاوضات جارية للإفراج عنه.