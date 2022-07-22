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البطالة في روسيا عند مستوى تاريخي منخفض

22
JULY
2022
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صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، اليوم الجمعة، بأن الوضع في سوق العمل بروسيا هادئ، ولا تزال البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي اليوم إن "قطاع الأعمال التجاري يستخدم حاليا آليات العمل بدوام جزئي، ولكن مع إجراء تعديلات هيكلية، ستكون هناك زيادة في تدفق العمالة بين الشركات والقطاعات".

وعن حجم البطالة في روسيا، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق، أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميا في روسيا انخفض بمقدار 5.6 ألف في الأسبوع من 4 يوليو إلى 11 يوليو 2022، وبلغ 681.4 ألف شخص، وأن عددهم لا يتجاوز 0.9% من إجمالي عدد العاملين في روسيا.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي:

- نابيولينا تعهدت بالحفاظ على المعروض النقدي للدولار في البلاد في أي سيناريو.

- نابيولينا: التراجع الاقتصادي في روسيا لن يكون بالعمق الذي كان متوقعا.

- روسيا لن تواجه مشاكل بسبب رحيل العلامات التجارية الأجنبية.

- البنك المركزي ليس لديه "خطوط حمراء" بشأن سعر الفائدة الرئيسي.

وفي وقت سابق اليوم، اتخذ البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، قرارا مفاجئا للأسواق، إذ خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% إلى مستوى 8% سنوي.

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