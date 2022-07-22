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إنجلترا تقرر حظر تسديد الكرة بالرأس بين الأطفال. والسبب؟

22
JULY
2022
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يستعد الاتحاد الإنجليزي لـكرة لقدم لتطبيق تجربة إلغاء ضربات الرأس تماما خلال موسم 2022-2023 في جميع المباريات تحت سن 12 عاما للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بها.
جاء القرار بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وهي الهيئة التي تحدد قوانين اللعبة لتصبح بذلك إنجلترا أول دولة تحظر ضربات الرأس في كرة لقدم للأطفال استنادا إلى المخاوف التي تربط بين تأثير تلك الضربات المتكرر على الإصابة بأمراض عصبية خطيرة.
سبق وأكَّدت عدة دراسات في السنوات الأخيرة علاقة ضربات الرأس بصحة الدماغ فمثلا في عام 2013 كشف باحثون أن ضرب الكرة بالرأس 1800 مرة في السنة الواحدة يُحدِث ضررا بحزم المحاور العصبية ا يزيد من فرص الإصابة بالخرف والتصلُّب الضموري وعدة أمراض عصبية أخرى.
كما وجدت دراسة أجرتها جامعة جلاسكو في عام 2019 أن لاعبي كرة لقدم المحترفين السابقين أكثر عرضة للوفاة بسبب الخرف بثلاث مرات ونصف من الأشخاص العاديين من الفئة العمرية نفسها.
مشكلة ضربات الرأس تتفاقم بسبب كونها جزءا من الحصص التدريبية للاعبين منذ سن الطفولة مما يعني أن أي لاعب قد يتعرض لمعدل هائل من ضربات الرأس خلال تدريباته اليومية على مدار سنواته التدريبية.
وبعيدا عن كرة لقدم فإن لعبة مثل كرة القدم الأميركية مرتبطة بشكل كبير بإصابة محترفيها بالخرف بسبب تكرار تلقي ضربات في الرأس وفقا لدراسة نُشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية عام 2017 حيث وجدت أن 110 لاعب من أصل 111 لاعبا سابقا تعرَّضوا لتلف دماغي مزمن.

قناة الغد

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