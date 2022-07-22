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بعد ضرب دمشق... ايران تندد بالقصف الاسرائيلي على سوريا!

22
JULY
2022
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ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، بشدة بالهجوم الصاروخي الإسرائيلي الليلة الماضية على بعض المناطق في ريف العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تعازيه لأهالي ضحايا هذه الاعتداءات، وتعاطفه مع الحكومة والشعب السوري، قائلاً "إن استمرار عدوان الكيان الصهيوني وهجماته على سوريا يعد انتهاكا واضحا لسيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية وانتهاك صارخ للمبادئ والأنظمة الدولية المعترف بها".

وأعرب كنعاني، عن دهشته وأسفه إزاء الصمت المشكوك فيه من قبل المنظمات الدولية المسؤولة والمطالبين بحقوق الإنسان بشأن السلوك الاسرائيلي، قائلا: "إن المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مطالب بتحمل المسؤولية عن جرائم والسلوكيات الخطيرة المستمرة من قبل الكيان الصهيوني".

وتابع: "هجمات الكيان الصهيوني المتكررة على سوريا، وانتهاك سيادة ووحدة أراضي هذا البلد، تساعد الإرهابيين المسلحين وتحاول الحفاظ عليهم وتعزيزهم في سوريا الأمر، الذي يهدد أمن المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت فجر اليوم، مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق. وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها محيط مدينة دمشق فجر اليوم الجمعة".

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