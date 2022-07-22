"تويتر" يحجب موقع السفارة الروسية... والسبب مقال للافروف!

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حجب موقع "تويتر" حساب السفارة الروسية في برلين بسبب مقتطف "محظور" بشأن المختبرات البيولوجية العسكرية المكتشفة في الأراضي المحررة في دونباس.

جاء ذلك في منشور للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تليغرام، حيث تابعت أن "الاكتشافات" التي اكتشفتها قوات العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في المختبرات البيولوجية العسكرية في الأراضي المحررة في دونباس، وغيرها من المناطق المجاورة تشير بوضوح إلى الانتهاكات المباشرة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.

وأضافت زاخاروفا أن السفارة الروسية في برلين لن تتمكن الآن من كتابة تغريدات لمدة أسبوع على الأقل، نظرا لنشرها تلك المعلومات الواردة في مقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعلقت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنه "فيما يبدو أن شعلة الحرية قد انطفأت في تمثالها بنيويورك".