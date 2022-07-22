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“تويتر” يتكبد خسائر بقيمة 270 مليون دولار وإيراداته تنخفض 1%

22
JULY
2022
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تكبدت شركة “تويتر” خسائر تقدر بنحو 270 مليون دولار، كما تراجعت إيراداتها بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
وتراجعت الإيرادات إلى 1.18 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.19 مليار دولار مسجلة في الربع المقابل العام الماضي.
ونقلت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” أول بيانات مالية تصدرها “تويتر” بعد تراجع الملياردير إيلون ماسك عن صفقة الاستحواذ على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.
وألقت “تويتر” اللوم في تراجع أدائها المالي خلال الربع الماضي، على ما أسمته بـ”حالة عدم اليقين” تجاه صفقة الاستحواذ، فضلا عن التأثير السلبي على صناعة الإعلانات.
وفي وقت سابق، استجابت محكمة أميركية لطلب “تويتر” بمحاكمة إيلون ماسك، حيث حكمت بإجراء محاكمة مدتها 5 أيام من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها في تشرين الأوَّل المقبل، على أن تنظر المحكمة فيما إذا كان يتعيّن على ماسك إتمام صفقة شراء “تويتر” أم لا.
وفي وقت سابق، طالب الفريق القانوني للملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، تأجيل محاكمته بشأن تأجيله صفقة شراء ‏منصة التغريدات “تويتر” حتى العام المقبل.

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