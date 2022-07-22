سعودي يحاول قتل طبيب مصري بسبب جثة شقيقه!

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ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن أطلق الرصاص على طبيب مصري، يبلغ من العمر 55 عاما، بعد اعتراض الأول على تشريح جثة شقيقه.

بدأت الواقعة باعتراض أحد المواطنين بالمملكة على تشريح جثة شقيقة، الأمر الذي تطور إلى حد إطلاق النار على الطبيب المصري، وضربه بسلاح أبيض في منتصف الوجه، وذلك داخل مقر عمله بمركز السموم هناك.

وعلى الفور، تم نقل الطبيب المصري إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الرصاصة، التي نجحت بالفعل، وهو الآن يستعد لإجراء جراحة جديدة في الصدر.

ويقبع الآن الطبيب المصري داخل غرفة الرعاية المركزة حتى تتحسن حالته، داخل مستشفى البريدة الحكومي تحت إشراف طبي كامل.

ومن جانبه، أفاد الطبيب المشرف على حالة المجني عليه بأنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء المشاجرة، ولا توجد أي معلومات عن الواقعة حتى الآن.