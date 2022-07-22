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من جنوب أوروبا إلى شمال أفريقيا، يشهد العالم سلسلة متلاحقة من حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وتتواصل جهود عناصر الإطفاء للسيطرة على حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا والبرتغال وكذلك المغرب والجزائر وتونس.



ومع وعورة التضاريس في الغابات، وصعوبة وصول عناصر الإطفاء، تبرز الحاجة إلى طائرات مكافحة الحرائق لقدرتها العالية على المناورة في هذه المناطق.

تعد طائرة الإطفاء الأمريكية غلوبال سوبر تانكر الأكبر من نوعها في العالم، وأسهمت في مكافحة أعتى حرائق الغابات داخل وخارج الولايات المتحدة بفضل تجهيزاتها العالية.

وعام 2018، ساعدت الطائرة العملاقة في إخماد حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، وقبلها بعامين انضمت إلى جهود إخماد الحرائق التي شهدها الكيان الاسرائيلي أواخر العام 2016.



مواصفات غلوبال سوبر تانكر

غلوبال سوبر تانكر"Global SuperTanker" من صنع شركة بوينج من طراز 747-400، وهي طائرة معدلة تستطيع حمل 18 ألف غالون "68 ألف لتر" من مواد وسوائل وقف انتشار الحرائق.

وبحسب المدير التنفيذي للشركة التي تشغلها، دان ريز، فإن "سوبر تانكر" تؤدي بمفردها مهام 16 طائرة إطفاء من الحجم العادي مجتمعة.

وحين وصلت إلى الكيان الاسرائيلي بناء على طلب رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الطائرة العملاقة بإمكانها حمل 75 طنا من السوائل المثبطة للحرائق.



تراجع الحرائق

وتراجعت موجة حرائق الغابات الأخيرة في أوروبا وسط درجات حرارة منخفضة، الخميس، مع عدم وجود تقارير عن اندلاع حرائق في البرتغال.

وبدأ رجال الإطفاء الفرنسيون السيطرة على حريقين كبيرين، فيما أخمدت إسبانيا حريقا أودى بحياة شخصين في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان رجال الإطفاء الإسبان يتعاملون مع 9 حرائق، قيل إن اثنين منهم يشكلان خطورة بشكل خاص في شمال غرب غاليسيا (جليقية).

وبدأ نحو 11 ألف شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق في إسبانيا العودة إلى ديارهم، وأعيد فتح طريق سريع رئيسي في مقاطعة زامورا (سَمُورة) الشمالية الغربية بعد يومين.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة فوق 40 درجة مئوية إلى تفاقم حرائق الغابات في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا هذا العام.