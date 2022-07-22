living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تُعلن بدء إنشاء محطة نووية في دولة عربية

22
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية، بدء إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وهو "أكبر مشروع تعاون روسي مصري منذ سد أسوان"، بنحو 25 مليار يورو وفق تقدير الصحف المحلية.

وصب وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ورئيس روساتوم أليكسي ليخاتشيف الأربعاء، البلاطة الخرسانية التي ستستخدم كأساس لمحطة الضبعة في شمال البلاد، بحسب بيان صادر عن المجموعة الروسية.

في مطلع أيّار، خسرت شركة روساتوم أحد أكبر المشاريع الصناعية التي تشارك فيها مجموعة روسية في الاتحاد الأوروبي عندما ألغى تحالف شركات فنلندية عقدا مبرما مع روساتوم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

من ناحية أخرى، يبدو أن مصر التي لم تعلن عن موقف واضح بالوقوف إلى جانب موسكو أو كييف حتى الآن، تواصل خطتها التي أُطلقت في 2015 لتصبح قوة نووية مدنية.

في 2017، أبرم البلدان اتفاقا لبناء أربعة مفاعلات بطاقة 1200 ميغاواط لكل منها.

وقال ليخاتشيف إن "إنشاء أول مفاعل يعني انضمام مصر إلى النادي النووي"، مشيدا بأنه "أكبر مشروع تعاون روسي مصري منذ سد أسوان".

ساعد النظام السوفياتي السابق الرئيس جمال عبد الناصر قبل نصف قرن في بناء السد على بعد 700 كلم من القاهرة لتنظيم فيضان النيل وضمان استقلال مصر الزراعي والكهربائي.

وفي مطلع ثمانينات القرن الماضي، بحثت مصر بناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، لكن تم تعليق المشروع بعد كارثة تشيرنوبيل في 1986.

ويأتي البرنامج النووي المصري الجديد بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أحد "مشاريعه الضخمة" إلى جانب "العاصمة الجديدة" على بعد 50 كلم من القاهرة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع حوالى 25 مليار يورو، وفق الصحافة المصرية. وتشارك موسكو في التمويل بقرض للسلطات المصرية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة الأحد حيث سيلقي خطابا أمام جامعة الدول العربية.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout