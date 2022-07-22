لافروف: روسيا وإفريقيا تعملان على تقليص حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة وبناء شراكة كاملة

A + A -

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر لحصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف الوزير: "بالطبع، يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلا معينا لآليات تفاعلنا، أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضرورة ضمان لوجستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي".

وأوضح لافروف أن : " روسيا بالتعاون مع الشركاء تتخذ خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع .. ونعمل على تخفيض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة".

ولفت الوزير إلى أن روسيا "تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرض للتأثير المحتمل من الدول غير الصديقة".

وأضاف: "تطوير شراكة شاملة مع الدول الأفريقية لايزال من بين الأولويات المهمة لسياسة روسيا الخارجية. ونحن منفتحون على مزيد من بنائها بما يتماشى مع القرارات الاستراتيجية التي اتخذت في القمة الروسية الأفريقية الأولى في نهاية أكتوبر 2019 في سوتشي".

وأكد الوزير أن روسيا منفتحة على بناء شراكة شاملة مع البلدان الإفريقية وستواصل الوفاء بالتزاماتها لتزويد هذه البلدان بالأغذية والأسمدة وناقلات الطاقة، منوها في الوقت ذاته بأن العقوبات الغربية ضد روسيا أدت إلى تفاقم الوضع الصعب في سوق الغذاء.

في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده للموقف المتوازن للأفارقة فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا وما حولها: "نحن نعلم أن الزملاء الأفارقة لا يوافقون على المحاولات العلنية للولايات المتحدة ولتوابعها الأوروبية لإملاء إرادتهم على الجميع، لفرض نموذج أحادي القطب للنظام العالمي على المجتمع الدولي. نحن نقدر الموقف المتوازن للأفارقة".

وشدد الوزيرالروسي قائلا: "على الرغم من الضغط الخارجي غير المسبوق، لم ينضم أصدقاؤنا (الأفارقة) إلى العقوبات ضد روسيا. مثل هذا الخط المستقل يستحق الاحترام العميق".