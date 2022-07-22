رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول يدعو لمحاسبة ترامب

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دعا النائب بيني تومبسون، رئيس لجنة الكونغرس الأمريكي للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول، إلى محاسبة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القانون، معتبرا اياه مسؤولا عن الأحداث.

وقال تومبسون في افتتاح آخر جلسة علنية للجنة التحقيق، يوم الخميس، إن ترامب رفض مغادرة غرفة الطعام بالبيت الأبيض لوقف الحشد الذي اقتحم مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وأضاف أن ترامب لم يتحرك في غضون 187 دقيقة بعد أن "أمر بحزم الحشد المسلح بالقتال الشرس".

واتهم رئيس اللجنة ترامب بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة غير مسؤولة".

وأضاف أنه "يجب أن تكون هناك محاسبة أمام القانون... ويجب أن تكون هناك عواقب قاسية على المسؤولين عن ذلك".

وأشار شهود العيان، بينهم المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إلى أن ترامب كان يشاهد التلفزيون في غرفة الطعام بالبيت الأبيض لحظة اقتحام الكابيتول.

بدوره، قال العضو في لجنة التحقيق، النائب الجمهوري آدم كيتزينغر، إن ترامب "لم يفشل في اتخاذ خطوات، بل إنه اختار عدم اتخاذ أي خطوات" لمنع أنصاره من اقتحام مقر الكونغرس.

ومن المتوقع أن تطلع اللجنة خلال جلستها على تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، إضافة إلى الاستماع إلى شهادة اثنين من المسؤولين السابقين في البيت الأبيض.

وستنشر اللجنة تقريرا شاملا بعد إتمام التحقيقات، وهي قد تقرر عقد المزيد من الجلسات في حال الضرورة، بينما تستمر في جمع الأدلة.