كارثة إنسانية.. حمى الضنك تفتك بالفلبين ولا علاج خاص بها

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ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين بنسبة 83% في الفترة من يناير إلى يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتوفي 274 شخصا حتى الثلاثاء الماضي.

وبحسب محطة "بي تي في" الحكومية، اكتشفت 65190 حالة إصابة بحمى الضنك في الفلبين منذ بداية العام، مقارنة بـ 35715 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوفي ما مجموعه 274 شخصا، وسجل 58 حالة وفاة فقط في يونيو، وبلغت نسبة الوفيات 0.4%. وتم اكتشاف أكبر عدد من الحالات المؤكدة في الجزء الأوسط من جزيرة لوزون.

يذكر أن حمى الضنك تنتشر في جنوب شرق آسيا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص للحمى، ويوصى باللقاح ضدها فقط للأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى حمى الضنك.

وهناك أربعة أنماط مصلية للفيروس، مما يعني أنه يمكن أن يصاب الشخص بأنواع مختلفة من حمى الضنك أربع مرات.