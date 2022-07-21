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لأول مرة رئاسة الهند تؤول الى امرأة من أقلية عرقية

21
JULY
2022
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اختيرت امرأة من أقلية عرقية، اليوم الخميس، رئيسة جديدة للهند، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
فقد اختار برلمان الهند ومشرعو الولايات، دروبادي مورمو، وهي شخصية بارزة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، لتصبح أول رئيسة من قبائل الهند وثاني رئيسة امرأة تتولى المنصب.
من أقلية سانتال
ومورمو، 64 عاما، تنحدر من ولاية أوديشا شرقي البلاد، وكانت حاكمة لولاية جهارخند من 2015-2021 وهي من أقلية سانتال العرقية، إحدى أكبر الجماعات القبلية في الهند.
فيما بدأت حياتها كمعلمة قبل أن تدخل مجال السياسة وتصبح نائبة مرتين عن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ووالد مورمو وجدها كانا من شيوخ قرية في بايدابوسي في مديرية مايوربهانج في أوديشا.
إلى ذلك، ينظر أنصارها وحزب مودي إلى فوزها كانتصار للقبائل ولحظة تاريخية لمجتمعها، الذي يعاني عموما من فقر الرعاية الصحية ومنشآت التعليم في القرى النائية.
لكن أحزاب المعارضة تشكك فيما إذا كانت ستساعد في تمكين المجتمع المهمش أو إحداث أي تغيير به.
منصب شرفي
ودور الرئيس في الهند شرفي إلى حد كبير لكن قد يكون مهما في أوقات انعدام اليقين السياسي مثل تعليق البرلمان. وهي ملزمة بنصيحة مجلس الوزراء الذي يقوده رئيس الوزراء وهو الرئيس التنفيذي.
وستحل مورمو محل رام ناث كوفيند، الزعيم الهندوسي القومي من أقلية الداليت، وهي أقل طبقة اجتماعية بين الهندوس حيث كان كوفيند رئيسا منذ 2017.
يشار إلى أن مورمو فازت على منافسها ياشوانت سينها، المنشق على حزب بهاراتيا جاناتا الذي استقال منه بعد خلافات مع مودي حول قضايا اقتصادية عام 2018.
ومنذ ذلك الوقت، أصبح سينها معارضا مفوها ضد مودي وحكومته.
ويصوت النواب الهنود لاختيار نائب الرئيس الجديد في أغسطس/ آب المقبل.

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