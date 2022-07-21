تصريح صادم للأسطورة مايك تايسون: "سأموت قريباً"

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قال أسطورة الملاكمة الأميركي، مايك تايسون، إنه يشعر بـ"اقترابه من الموت"، وأثار ذلك تعليقات محبيه الذين أعربوا عن تعاطفهم معه.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، بعضها أشار إلى أن الملاكم الشهير متعب فعلاً، وأخرى أكدت أنه مجرّد كلام لا أساس له من الصحة.

وجاءت هذه البلبلة بعدما أطل بطل الملاكمة الأسبق للوزن الثقيل صاحب الـ56 عاما، من خلال مقطع صوتي "بودكاست" مع شون ماكفارلاند، معالج الصدمات والإدمان الأميركي، وتحدث عن الموت.

وقال تايسون: "سنموت جميعا في يوم من الأيام بالطبع. عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول: واو. هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جدا". وأضاف أن أي ثروة لا تجلب السعادة والأمان حسب ما يعتقد كثيرون، موضحا: "المال لا يعني لي شيئا".وتابع: "أقول دائما للناس إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء"، مشيرا إلى "شعور زائف بالأمان. أنت تعتقد ألا شيء يمكن أن يحدث. أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار". وأوضح: "تعتقد أنك لا تقهر عندما يكون لديك الكثير من المال، وهذا ليس صحيحا. لهذا السبب أقول دائما إن المال هو شعور زائف بالأمان".

واكتسب تايسون شهرة واسعة منذ شبابه، حيث أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ، بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين، قبل الاعتزال.

وتقاعد بعد الهزيمة أمام كيفن مكبرايد في عام 2005.