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هدية من سوناك إلى الصحفيين خلال المنافسة على زعامة حزب المحافظين البريطاني.. ما هي؟

21
JULY
2022
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مع وصوله إلى المرحلة الأخير في سباق قيادة حزب المحافظين البريطانيين خلفا لبوريس جونسون، أرسلت حملة ريشي سوناك صناديق هدايا للصحفيين.
وأرفقت حملة وزير الخزانة السابق، مع الهدية التي هي عبارة عن صندوق يحوي مشروبا غازيا وقطعة شوكولاتة وكريم واق من الشمس رسالة نصها: "أتطلع إلى رؤيتك على الطريق".
وتضيف الرسالة: "هذا مجرد شيء بسيط للتأكد من أنك تحمي نفسك في هذا الطقس الحار. بعد كل شيء، لا نريد لأي شخص أن يتحول إلى اللون الأحمر".
وكانت معركة سباق قيادة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء خلفا لجونسون أصبحت يوم الأربعاء، في آخر جولات التصويت، بين متنافسين هما ريشي سوناك وليز تراس، وذلك بعد خروج بيني موردونت من المنافسة.


الجولة الأخيرة:

وفي الجولة الخامسة والأخيرة من تصويت نواب حزب المحافظين، حصل المتنافسون على القيادة على الدعم التالي من نواب حزب المحافظين في البرلمان: بيني موردونت – 105، ريشي سوناك – 137، وليز تراس – 113.
واحتل وزير الخزانة السابق وزيرة الخارجية المركزين الأول والثاني بعد خمس جولات من التصويت من قبل نواب حزب المحافظين. وكانت ثمانية أصوات فقط تفصل بين تراس وموردونت في معركة المركز الثاني. وكانت هناك ورقتا اقتراع فاسدتان وشخص واحد لم يصوت.
ويواجه المرشحان المتبقيان سوناك وتراس صيفًا من الحملات الانتخابية، قبل تصويت أعضاء الحزب على نطاق أوسع. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر.

ايلاف
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