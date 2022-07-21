البنك المركزي الاوروبي: الآفاق المالية مهددة والتضخم سيبقى مرتفعًا لبعض الوقت في منطقة اليورو

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ترخي تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو، حسبما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس.





وقالت لاغارد للصحافيين إن "العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقا مستمرا أمام النمو. وتداعيات التضخم المرتفع ... والإرباك المتزايد يوهن الاقتصاد"، مضيفة أن تلك العوامل "ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022".

واضافت أن التضخم في منطقة اليورو "لا يزال مرتفعا بشكل غير مرغوب فيه ... ومن المتوقع أن يبقى أعلى من هدفنا لوقت معتبر".