الكرملين ينفي الشائعات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أكد الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصحة جيدة، نافيا اشاعات حول معاناته من مشاكل صحية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال خلال إفادته اليومية اوردتها “رويترز”: “كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بصحته”.

وأضاف: “كما تعلمون خبراء الإعلام الأوكرانيون والأميركيون والبريطانيون نشروا أنباء زائفة عديدة عن صحة الرئيس في الشهور الماضي. هذه كلها تقارير زائفة”.

وسعل بوتين خلال ظهور علني أمس ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” عنه قوله إنه أصيب بنزلة برد خفيفة خلال زيارة لإيران يوم الثلاثاء.