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حتى الكلاب هاجمها.. قط شرس يحول حياة حيّ مصري إلى رعب حقيقي!

21
JULY
2022
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حول قط شرس حياة سكان حي الرمد في بني سويف إلى رعب حقيقي بعدما هاجم المارة بشكل مفاجئ بشوارع الحي، مما أدى إلى حدوث إصابات محدودة بينهم، وجرى تلقيهم المصل اللازم لذلك، قبل أن تتسبب الواقعة في إصابة بعض المواطنين بالقلق.

وقال أصحاب الحي إن القط هاجم بعض القطط الأخرى والكلاب، قبل أن يتم قتله، فيما أعلنت مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن شن حملات ليلية للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.
وأوضح أحد أهالي حي الرمد في مدينة بني سويف، إنه أثناء عودته إلى المنزل عقب شرائه بعض الطلبات المنزلية، فوجئ بهجوم قط يتشبث بقدميه بقوة حتى أسقطه على الأرض، موضحًا أنه أصيب بكسر بالأسنان إثر سقوطه على الأرض وتمكن القط من عقره في قدمه.
وأضاف: «عضني في رجلي بعد ما وقعت وأسناني اتكسرت ولم يتركني فتملكت منه وضربته وتمكنت من الفرار منه»، بينما قال «الحاج زايد»، أحد المصابين من عقر القط: «عقرني وتوجهت لمستشفى بني سويف التخصصي، وحصلت على المصل، وفوجئت أن ناس كتير من منطقتنا حصل معاها نفس الأمر بالضبط».
وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور محمد جلال، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بفحص شكوى عدد من المواطنين بحي الرمد وسط مدينة بني سويف، والتي يشتكون فيها من حيوانات ضالة أقدمت على عقرهم.
وأوضح مدير عام الطب البيطري إن قطة تعرضت لدهس ذيلها، وأعقب ذلك إصابتها بحالة هياج وزادت شراستها، مع قيامها بخربشة كل من يحاول ملاطفتها، بما في ذلك السكان الذين اعتادوا إطعامها، حتى انتهى الأمر بقيام أحد أصحاب المحلات (مكوجي) بقتلها والتخلص منها.
وأشار مدير عام الطب البيطري ببني سويف إلى أن المديرية سوف تقوم بتنفيذ حملة للتخلص من الحيوانات الضالة بذات المنطقة.
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