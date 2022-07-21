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ريشي سوناك: أنا الوحيد القادر على هزيمة زعيم حزب العمال

21
JULY
2022
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قال وزير المالية البريطانية السابق ريشي سوناك، المرشح لرئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة إنه المرشح الوحيد القادر على هزيمة زعيم حزب العمال كير ستارمر، بالانتخابات العامة المقبلة.
 
وقال سوناك في تصريح: "السؤال المطروح الآن على أعضاء الحزب هو: من هو الشخص الأفضل لهزيمة كير ستارمر وحزب العمال في الانتخابات القادمة؟ أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك".
 
وأكد أنه سيعمل على معالجة  المشاكل التي تواجهها المملكة المتحدة "بأمانة ومسؤولية"، كما وعد "بدعم الناس.. تنمية اقتصادنا والاستفادة من الحريات التي يمنحنا إياها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
 
 
يذكر أن النواب المحافظين اختاروا سوناك، ووزيرة الخارجية، ليز تراس، كمرشحين لانتخابات رئاستي الحزب، والحكومة.
 
وقد تقدم سوناك في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين وحصل في الجولة الأخيرة التي جرت يوم أمس الأربعاء على 137 صوتا، متقدما على تراس التي جمعت 113 صوتا، في حين تم إقصاء وزيرة الدولة للتجارة، بيني موردنت، بعد حصولها على 105 أصوات.
 
واقتراع الأمس كان الخامس والأخير، على أن يختار حوالي 200 ألف منتسب إلى الحزب زعيما من خلال الاقتراع عبر البريد. وسيتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر المقبل.
 
يذكر أن هذا الاقتراع الداخلي في حزب المحافظين، جاء بعد إعلان بوريس جونسون في السابع من يوليو استقالته من رئاسة الوزراء، بعد موجة استقالات داخل حكومته إثر سلسلة من الفضائح.
روسيا اليوم
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