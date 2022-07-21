التمساح في قبضة الشرطة.. بالصدفة

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حاول تمساح الهرب من عناصر الشرطة الأميركية التي كانت تلاحقه، لكن حظه العاثر جعله يعلق بين عجلات سيارة الشرطة، في ثاني حادثة تتصل بتمساح يثير الرعب في ولاية فلوريدا.

وكتبت شرطة مدينة ليسبرغ بولاية فلوريدا على حسابها في موقع "تويتر" : "لا نرى هذا يحدث كل يوم"، وأرفقت التغريدة بصورة تظهر التمساح عالقا تحت إحدى دورياتها.

وكان نصف التمساح تحت هيكل المركبة ونصفه الآخر خارجها.

وهرعت الشرطة الأميركية إلى مكان وجود التمساح بعدما تلقت بلاغا بشأن ذلك، وحاول عناصرها الإمساك به عندما وقعت الحادثة.

وقالت الشرطة إن الحيوان المفترس فر من عناصرها بسرعة كبيرة قبل أن يعلق تحت السيارة.

وذكرت أنها تمكنت من إخراج التمساح، مؤكدة أنه لم يلحق ضرر بالمركبة.

وليس من الواضح ما إذا كانت الشرطة أطلقت سراحه في مكان الحادث أو نقلته إلى بعيدا عن المناطق السكنية.

وفي يونيو الماضي، وثق شريط فيديو محاولة عناصر الشرطة القبض على تمساح كان يثير الرعب في طريق رئيسي في فلوريدا.

وذكرت الشرطة حينها أن التمساح خرج من منطقة المستنقعات القريبة وسار نحو الشارع، قبل أن تتمكن بمساعدة آخرين من القبض عليه.