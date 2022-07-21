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روسيا ترفض اقتراح "سقف أسعار النفط"

21
JULY
2022
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأربعاء، إن موسكو لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، حسبما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.


وتحث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض، وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل هجومها على أوكرانيا.
ونقلت "إنترفاكس" عن نوفاك قوله: "إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصحفيين في وقت سابق من الأربعاء، إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا، التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.

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