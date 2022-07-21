وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الإدارة المذكورة في حديث لقناة “روسيا 24″، إن “المحاولة الأولى لاستهداف المحطة خطط لها في أوائل مارس”.

وأضاف أن خطة العملية “أعدت بإشراف الاستخبارات الغربية”، وأنه “في مارس تسنى للجانب الروسي إحباط هذا الاستفزاز بوسائل عسكرية تقنية وأخرى”.

وكان روغوف قد أعلن في وقت سابق أن 3 طائرات مسيرة أوكرانية وجهت ضربة إلى محطة زابوروجيه النووية، مما أسفر عن إصابة 11 موظفا بجروح، تم نقل 4 منهم إلى المستشفى.

ولم يؤد الهجوم إلى إصابة مفاعلات المحطة بأذى، ولا يزال مستوى الإشعاع في محيطها طبيعيا.