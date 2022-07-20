الاتحاد الأوروبي يحظر شراء الذهب من روسيا

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وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست، التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصدّق عليه الحكومات ليتمّ نشره الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.

وجاء القرار الأوروبي بحظر شراء الذهب من روسيا على الرغم من التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي.

ويعد الذهب، ثاني أكبر صناعة تصدير في روسيا بعد الطاقة.

والتزمت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بحظر الذهب الروسي الشهر الماضي، بحجة أن روسيا استخدمت ذهبها لدعم عملتها للتحايل على تأثير عدة جولات من العقوبات التي فرضتها دول في جميع أنحاء العالم على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وألحقت العقوبات المتتالية التي فرضت على روسيا أضرارا كبيرة باقتصادها لكنها لم تدفع الكرملين إلى التراجع.

وتدخل الحرب على أوكرانيا في 24 يوليو شهرها السادس وليس هناك حتى الآن أي حصيلة شاملة للضحايا المدنيين للنزاع.