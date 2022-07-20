دب يقتل 3 أشخاص في الهند خلال 24 ساعة

A + A -

ذكرت صحيفة THE TIMES OF INDYA اليوم الأربعاء 20 يوليو / تموز 2022 أن دبًا هاجم 3 أشخاص في ولاية أوديشا الهندية وقتلهم خلال 24 ساعة.

وبحسب الصحيفة ، فقد توجه خمسة أشخاص من قرية سامارسينغ إلى الغابة لجلب الحطب وتعرضوا لهجوم الدب، وأنقذ رجال الغابات والشرطة والإطفاء الجرحى ونقلوا جثث الضحايا.

وبعد الهجوم قام القرويون المحليون بتعقب الدب وقتله.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في قرية سامار سينغ الواقعة غرب ولاية أوديشا يوم 17 يوليو الجاري.

ويزعم المسؤولون أن أحد الاشخاص قد ذهب إلى الغابة لجمع الحطب لكنه فشل في العودة، فقرر أقاربه وصديقه الذهاب إلى الغابة والبحث عنه، ولكنهم تعرضوا لهجوم الدب أيضا.

وقد وعدت السلطات الهندية بدفع مبلغ 400 ألف روبية لأسر الضحايا (أكثر بقليل من 5 آلاف دولار أمريكي).